"Im Zuge der Neuausrichtung unserer Filialstruktur bündeln wir unsere Service- und Beratungskompetenz und verlegen die Geschäftstätigkeit der Filiale Anger in die Filiale Weiz" – Diese Botschaft ist derzeit auf einem Plakat an der Tür der Sparkasse in Anger zu lesen. Mit 1. Dezember soll die Filiale in der Roseggerstraße 2 geschlossen werden.

Grund für die Schließung sei die Anpassung der Vertriebsstruktur. Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen im Zuge der Digitalisierung das Onlinebanking. "Wir prüfen aber neben der Wirtschaftlichkeit einer Filiale auch immer den Kundenstrom und ob es auch zumutbar ist, die nächstgelegene Filiale, in diesem Fall Weiz, als Standort zu nutzen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Konzernkommunikation. Das sei in Anger der Fall. Die drei in der Filiale Anger beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach Weiz wechseln.

Mit diesem Schreiben informiert man derzeit die Sparkassen-Kunden von der bevorstehenden Filialschließung © Veronika Teubl-Lafer

Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden?

Für Bankgeschäfte und persönliche Beratung müssen Kundinnen und Kunden ab 1. Dezember dann nach Weiz pendeln. Auch der Bankomat wird vom Standort in Anger abgezogen. Die nächsten Selbstbedienungsstandorte der Sparkasse sind die sBox beim Kreisverkehr in Weiz und der Bankomat in der Filiale in Birkfeld (diese wurde übrigens im März dieses Jahres umgebaut).

Überrascht von der bevorstehenden Schließung zeigt sich Angers Bürgermeister Hubert Höfler, seitens der Sparkasse hätte es bis dato keine offiziellen Informationen an die Gemeinde gegeben. "Für die Kundinnen und Kunden ist die Schließung natürlich nicht angenehm, weil ja der Ansprechpartner vor Ort fehlt", sagt Höfler.

Möglichkeiten zur Geldbehebung gebe es in Anger allerdings weiterhin, nämlich bei der Raiffeisenbank im Ortszentrum sowie beim Geldautomaten vor dem Spar-Supermarkt, der ebenfalls von der Raiffeisenbank betreut wird. Schließungen weiterer Filialen – im Bezirk Weiz gibt es sechs (Birkfeld, St. Margarethen an der Raab, Passail, Sinabelkirchen, Gleisdorf und Weiz) – sind nicht geplant, lässt die Konzernkommunikation wissen.