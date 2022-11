"Ich bin bald 67 Jahre, es braucht junge, dynamische Kräfte", sagte Erwin Stubenschrott, ehemaliger Manager der Klima Energie Modellregion (KEM). Drei Jahre lang kümmerte er sich um den Klima- und Energieschutz in der "Energie-Erlebnisregion-Hügelland", zu dem die Gemeinden St. Margarethen/Raab, Kainbach, Laßnitzhöhe, Nestelbach, St. Marein und Vasoldsberg zählen. Stubenschrott versprach, weiterhin mit Rat und Tat beiseite zu stehen, übergab sein Amt jedoch, mit der neuen und dritten KEM-Periode am 1. November, an Michael Lamprecht aus St. Margarethen/Raab. Der 34-jährige Biobauer und Unternehmer ist zweifacher Familienvater und war einst Lehrbub von Stubenschrott. Donnerstagabend stellte sich Lamprecht offiziell vor.