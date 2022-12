Mit nur einer Hand am Rollator absolviert ein Bub den Parcours im Turnsaal. Er tut sich schwer. Alltäglich ist für ihn diese Art der Fortbewegung nicht. Einem Mädchen, es sitzt gerade in einem Rollstuhl, geht es gleich. Es kämpft sich über eine Matte. Unmöglich wäre das, würden ihr nicht zwei ihrer Freundinnen helfen. "Wie das mit dem Rollstuhl ohne Hilfe gehen soll, versteh’ ich nicht", ist die Schüler verwundert.

Sich mit solchen Hilfsmitteln fortzubewegen, ist für beide deswegen so schwierig, weil sie auf Rollstuhl und Rollator nicht angewiesen sind. Am Mittwochmorgen probieren sie es nur aus. Grund für die etwas andere Turnstunde ist die Kooperation zwischen der Volksschule am Weizberg und der Weizer Lebenshilfe. Bei letzterer ist Oliver Kern Betreuer. Er hat die Initiative ergriffen und ein Projekt gestartet.

Mit verbundenen Augen durch Parcours

"Wir wollen den Kindern zeigen, dass Bewegung trotz körperlich eingeschränkter Motorik möglich ist", sagt Kern. Deshalb spaziert er am Mittwochmorgen nicht allein durch die Turnsaaltür. "Wir sind wieder da", freut sich Stefanie Fleck. Sie sowie Robert Wallik und Luis Arias sind Klienten der Lebenshilfe und Teil des Projektteams.

"Heute geht es um Hindernisse, und darum, wie man sie erkennt und überwindet. Was könnte denn so ein Hindernis sein?", fragt Kern in die Runde. Die Kinder überlegen. "Also für mich ist zum Beispiel die enge Tür zum Turnsaal ein Hindernis", erzählt Fleck – sie sitzt im Rollstuhl.

Die Kinder wandern durch verschiedene Stationen: Bei der einen wird sich eben an Rollstuhl und Rollator versucht. Bei anderen dürfen sie mit verbundenen Augen durch einen Parcours krabbeln oder ihre Tischtennis-Künste ausprobieren. Fleck, Wallik und Arias geben nebenher wertvolle Tipps. "Ihr müsst den Rollstuhl kippen, dann geht es einfacher", hilft Fleck.

Das Zusammentreffen zwischen Kinder und Klienten findet bereits zum zweiten Mal statt. "Heute sind die Kids viel aufgeweckter. Beim ersten Mal waren sie mucksmäuschenstill", erzählt Matthias Tuttner, Lehrer an der Volksschule. Direktorin Karin Traussnig-Stacherl ist begeistert: "Wir machen das Projekt, um den Kindern die Scheu von Menschen mit Beeinträchtigungen zu nehmen. Es ist sehr schön anzusehen, wie sie miteinander umgehen."