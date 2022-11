"Don't close" steht in großen Lettern auf dem Plakat, das die Fassade des Jugendhauses Birkfeld ziert. Noch zehnmal hat dieses seine Türen geöffnet. Mit Jahresende soll es geschlossen werden. Der Vertrag mit dem Verein Wiki, welcher derzeit die Jugendarbeit in Birkfeld betreut, ist – wie auch in Anger und Strallegg – von der Gemeinde nicht verlängert worden.