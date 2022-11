Beim Fortgehen vor 13 Jahren hat es zwischen Barbara (geb. Schwaiger) und Johannes Zöhrer aus Thannhausen auf den ersten Blick gefunkt. Seit dem gemeinsamen Abend im "Sapperlot" gehen sie gemeinsam durchs Leben. Am 22. Oktober war es nun so weit und das Paar hat im Standesamt in Weiz "Ja" zueinander gesagt. Mit dabei waren auch ihre Kinder Johanna und Christoph.

"Unser gemeinsames Hobby ist das Wandern", erzählt das sportliche Brautpaar und verrät zugleich, dass auch schon viele Orte in Österreich zu Fuß erkundet wurden.

