Gleisdorfer ziehen in Baden Österreichs zweites Pferdekrematorium hoch

Tierkrematorium und Bestattung Aevum in Gleisdorf expandiert: Im Frühjahr 2023 geht an der Autobahnabfahrt Baden österreichs zweites Pferdekrematorium in Betrieb. Am 1. Dezember öffnet die neue Filiale in Graz.