Seit acht Jahren hat er nicht mehr geraucht, jetzt hat er wieder angefangen. Der 43-jährige Yevhenii Zhuchok kommt aus Kiew und ist seit acht Monaten mit seinem Transporter in ganz Europa unterwegs, um Hilfsgüter und Spenden für die Kriegsgebiete in der Ukraine zu sammeln. Auch in Weiz war er mehrfach, bei seinem Besuch im August war er mit seinem Kastenwagen in einen schweren Verkehrsunfall in St. Ruprecht an der Raab verwickelt.