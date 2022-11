Last Exit sperrt wieder auf: "Wo sollen die älteren Leute sonst hin?"

Ab Freitag sperrt das Lokal "Last Exit" in der Kapruner Generator Straße in Weiz wieder auf. Der Eintritt ist erst ab 21 Jahren erlaubt, Inhaber Stefan Fritz will jetzt auch dem "älteren Publikum" einen Ort zum Tanzen bieten.