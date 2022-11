"Eine Chronik gibt es ja bereits, zum 90-Jahr-Jubiläum wollten wir etwas völlig anderes", bringt es Bürgermeister Erwin Eggenreich auf den Punkt. Stolz hält er das neue Weiz-Buch in Händen. Darin verarbeitet werden bedeutende Plätze, Bauwerke, Festivitäten – einfach all das, was Weiz als Stadt ausmacht. Am 26. November 1932 wurde Weiz mit seinen rund 3800 Einwohnern zur Stadt erhoben.