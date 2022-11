Die Bagger sind aufgefahren am Ende der Johann-Josef-Fux-Gasse in Gleisdorf. "Was wird da gebaut?", fragen sich da so manche Bürgerinnen und Bürger. Nein, es entsteht kein Wohnbau, sondern ein Retentionsbecken (Rückhaltebecken). Ein solches sei auch dringend nötig, wie Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP) betont: "In den vergangenen Jahren ist es dort bei Starkregenereignissen immer wieder zu Überschwemmungen der Siedlungswohnungen durch Hangwasser gekommen."

2005 stand in den Kellern das Wasser gut eineinhalb Meter hoch. Im Sommer 2020 waren die Siedlungswohnungen sogar zweimal in einem Monat von Überflutungen betroffen – die Feuerwehr musste ausrücken, um die Keller auszupumpen. "Mit der Fertigstellung dieses Rückhaltebeckens erhoffen wir uns eine nachhaltige Verbesserung hinsichtlich der Überflutungsgefahr in diesem Bereich", so Stark.

Wegen des Regens in den letzten Tagen wurde auf der Baustelle pausiert © Veronika Teubl-Lafer

1100 Kubikmeter Speichervolumen

Für die Errichtung hat die Stadtgemeinde Anfang des Jahres ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von 1018 Quadratmeter oberhalb der Siedlung (Johann-Josef-Fux-Gasse 30) gekauft. Das Speichervolumen des Rückhaltebeckens wird etwa 1100 Kubikmeter betragen. Bei Starkregen soll so das Hangwasser gedrosselt ins Kanalsystem abrinnen können. Damit sollen Überflutungen verhindert werden.

Gerade laufen die Aushubarbeiten für das Becken. Bereits Ende Dezember 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Gesamtfertigstellung inklusive Rekultivierung der Fläche soll bis Ende April 2023 erfolgen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 273.000 Euro, 80 Prozent werden durch das Land Steiermark gefördert.