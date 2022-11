Rund 200 Rock 'n' Roller kommen am Wochenende nach Weiz

Am kommenden Samstag findet in der Weizer Offenburgergasse die österreichische Rock-'n'-Roll-Meisterschaft statt. Rund 200 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Österreich werden am Wochenende in die Oststeiermark pilgern.