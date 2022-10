Es sorgte für Überraschung in der Region und verbreitete sich ganz rasch über die sozialen Medien: Das Gartenhotel Ochensberger in St. Ruprecht an der Raab wurde in einem Inserat auf der Immobilienseite des "Standard" zum Verkauf angeboten. Preis: 6,6 Millionen Euro. Wenige Stunden später war das Inserat wieder verschwunden: "Dieses Inserat ist nicht mehr verfügbar", hieß es unter der betreffenden Seite.