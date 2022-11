Nein, es ist kein Kunstprojekt und es gab sie auch nicht im Ausverkauf: Die Rede ist von jenen Verkehrsspiegeln, die sich an der B 65 dicht an dicht reihen. Böse Zungen behaupteten sogar, das besagte Straßenstück würde nun in "Spiegelstraße" umbenannt werden. Sage und schreibe 18 Stück (neun Rohrpfosten mit je zwei Spiegel) zieren mit nur wenigen Metern Abstand seit Ende Oktober den Straßenrand bei Wünschendorf-Kogl. "Die Spiegel dienen einzig und allein der Verkehrssicherheit der Radfahrer und Anrainer", betont Bürgermeister Werner Höfler von Hofstätten an der Raab.