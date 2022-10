Die wichtigste Frage zuerst: "Was sind eigentlich die Lieblingsblumen einer frisch gebackenen Floristen-Weltmeisterin?" Die 21-jährige Nicola Hochegger lacht, sie muss nicht lange überlegen. „Dahlien“, gibt sie spontan zu Protokoll. „Die Blüten sind einfach schön und man findet sie in allen nur möglichen Farben“, fügt sie hinzu.

Am liebsten sind ihr die, die sie selber im Garten anbaut. Das Gefühl für die Blumen wurde der Weizerin praktisch in die Wiege gelegt. Bereits mit drei Jahren stand sie in der Blumenstube ihrer Mutter Anna, die den Laden in Jahr 2000 übernahm. Nicola ist bereits die dritte Generation. 1977 wurde das Unternehmen von Oma Elsa Kubat gegründet. „Wir sind alle sehr stolz auf Nicola“, bringt es ihre Mutter auf den Punkt.

Arbeiten gegen die Zeit

Seit bekannt wurde, dass bei ihr eine Weltmeisterin im Laden steht, floriert das Geschäft noch mehr. „Wir haben schon viele Anfragen für Brautstäuße hereinbekommen“, sagt die Kubat-Hochegger. Auch das war nämlich eines der acht Werksstücke, die es galt bei den World Skills in nur wenigen Stunden zu zaubern, die Blicke der Jury und der Zuschauer immer im Nacken. „Die größte Herausforderung war die Zeit“, sagt die Weltmeisterin.

Doch die junge Floristin, die sich erst vor zwei Jahren den Staatsmeistertitel sicherste, hielt dem Druck Stand. Gemäß dem Leitspruch ihres Trainers Johann Obendrauf „Fokus, Fokus, Fokus“, behielt sie das Ziel vor Augen. Nur einen Augenblick geriet sie ins Straucheln, nämlich als auf der Zielgerade die Bohrmaschine den Geist aufgab. Mittlerweile kann die Weltmeisterin aber auch darüber lachen.

Mit Gold um den Hals und Blumen in der Hand: Weltmeisterin Nicola Hochegger © Veronika Teubl-Lafer

Eine neue "Gold-Nici" für Österreich

Nach dem Super-G-Sieg bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften in St. Moritz durch Nicole Schmidhofer 2017 hat Österreich nun also eine neue „Gold-Nici“ - Stolz darüber ist nicht nur die ganze Familie, sondern auch die Marktgemeinde Anger, allen voran Bürgermeister Hubert Höfler. Vor dem Gemeindeamt wurde der 21-Jährigen am Freitagabend mit Pauken und Trompeten durch die Musikkapelle, Gesangseinlagen des Singkreises und Präsenten durch Wirtschaft und Gemeinde ein weltmeisterlicher Empfang bereitet.

"Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt“, zeigt sich der Höfler stolz über das neue Aushängeschild. Und obwohl die Weizerin in Helsiniki umgeben von 16 Floristen-Nationen internationale Luft geschnuppert hat, will sie Anger und dem Bezirk Weiz treu bleiben. „Als nächstes wartet der Floristenmeister“, verrät Hochegger.