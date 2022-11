"Bei meinem ersten Begräbnis waren zwei Leichen in dem Grab, die wir herausgehoben haben", erzählt Siegfried Schrank, Totengräber in Anger bei Weiz. Mehr als zehn Jahre ist das jetzt schon her. "Vor 15 Jahren hab ich in der Friedhofsverwaltung angefangen, weil ich im Pfarrgemeinderat war. 2011 hab ich mein erstes Grab gemacht und 2012 hab ich dann vollständig übernommen." Schrank ist gelernter Mechaniker, handwerklich war er immer schon begabt. Eine Weile war er selbstständig in der Bauwirtschaft und durch Zufall ist er schließlich Totengräber geworden, wie er sagt.