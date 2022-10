Ein schöner Herbsttag ist prognostiziert, die Anmeldungen verheißen großen Andrang, der am Nationalfeiertag auf dem Gelände des Bahnhofs Birkfeld bei den letzten drei Fahrten des Jahres um 10 Uhr, 11.45 Uhr und 15 Uhr herrschen wird. Über die Zukunft des Fahrbetriebs wird in den nächsten Monaten entschieden. Das Gutachten des unabhängigen Sachverständigen über die Kosten der Sanierung des Gleiskörpers sollte in den nächsten Tagen fertig sein.