Neues Café feierte in der Gleisdorfer Schillerstraße Eröffnung

Von Frühstücksvariationen über Kaffeespezialitäten bis hin zu selbstgemachten Palatschinken: Gülsehir Bulut und Antonia Zulic eröffneten am Montag in der Schillerstraße in Gleisdorf ihr neues Café.