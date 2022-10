Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 km/h fegte Hurrikan Ian Ende September durch Florida und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Etliche Tote waren zu beklagen, hunderttausende Haushalte ohne Strom, die beliebte Urlaubsdestination Fort Myers wurde völlig zerstört. Der Pischelsdorfer Manuel Dunst war zehn Tage lang im Hurrikan-Ian-Hilfseinsatz; er lebt derzeit in der rund dreieinhalb Autostunden entfernten Stadt Orlando. Dort arbeitet der 25-Jährige als Pilot. "Es ist bei Naturkatastrophen eine gängige Sache in Amerika, dass die umliegenden Firmen gefragt werden, ob sie helfen können."

Am Abend des 6. Oktobers wurde Dunst von seiner Chefin angerufen, "am nächsten Tag in der Früh hab ich ein kurzes Briefing bekommen und dann ist es schon losgegangen". Rund 50 Stunden flog er mit dem Hubschrauber Techniker und nötiges Equipment ein- und aus. "Ich bin mit der NGO-Organisation 'AWS Disaster Response' geflogen, die haben das Internet wieder aufgebaut für die Einsatzkräfte."

Techniker arbeiteten 28 Stunden durch

Bei seinen Flügen hat Dunst beobachtet, wie das Militär mit gepanzerten Wagen Patrole fährt, damit niemand plündert. "In Fort Myers ist einfach alles kaputt." Beeindruckend für den jungen Piloten war auch die harte Arbeit der Techniker. "Eine Truppe habe ich in die Krisenregion geflogen und am nächsten Tag abends dann zurück nach Tampa gebracht. Die sind in den Heli eingestiegen und haben binnen fünf Minuten alle geschlafen. Später haben sie gesagt, dass sie alle 28 Stunden durchgearbeitet haben."

Dunst selbst hat das Wüten des Hurrikans zum Glück nicht aus nächster Nähe erlebt. "Ich war in Orlando, bis der Sturm da angekommen ist, war es nicht mehr so tragisch, da war es nur noch ein tropischer Sturm." Sechs Wochen ist Dunst noch in Amerika, dann geht es für ihn nach Deutschland, wo die Selektion für die ADAC-Luftrettung stattfindet. Immer schon war es sein Traum, Rettungshubschrauber-Pilot zu werden. Je nach Ausgang bleibt er entweder in Deutschland oder kehrt zurück in die USA.