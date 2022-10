Zum Saisonschluss wird noch einmal vier Stunden Vollgas gegeben

2019 hatte das bisher letzte Vier-Stunden-Teamrennen auf der Wagenranch in Strallegg stattgefunden - am Samstag um 12 Uhr ist es wieder so weit. MX-Open-Staatsmeister Michael Kratzer ist Lokalmatador, 120 Fahrer sind am Start.