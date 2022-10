"Bei „Warum essen?“ handelt es sich um eine klassische Darstellung eines altbekannten Themas, das nicht an Aktualität eingebüßt hat: Das toxische Gemisch aus Körperkult und Konformitätsdruck, das zu Essstörungen und Selbstmordversuchen führen kann." So fasst die Jury des "Media Literacy Award", eines Medienwettbewerbs für europäische Schulen, den Kurzfilm zusammen. 13 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen der Mittelschule (MS) Gleisdorf haben "Warum Essen" in dem Wahlpflichtfach "Medienproduktion" unter der Leitung von Angelika Teller-Kainer produziert.