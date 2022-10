2017 hat es zwischen Sarah und Philipp Schmallegger aus Pischelsdorf gefunkt: nämlich auf einem Ball im Weizer Kunsthaus. Nach fünf gemeinsamen Jahren läutete für die beiden Büroangestellten am 13. August die Hochzeitsglocken.

"Geheiratet haben wir standesamtlich und kirchlich in Pischelsdorf im Kreise unserer Familien und Freunde", erzählt Sarah Schmallegger. Im Anschluss wurde mit den rund 100 geladenen Gästen in der Kulmlandhalle gefeiert. Ganz besonders freut sich das frisch vermählte Paar auf die bevorstehende Hochzeitsreise. "Im Februar geht es für uns in die Dominikanische Republik", verrät die Braut.