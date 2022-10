Miriam (Name von der Redaktion geändert) ist ein fröhliches Kind. Sie liebt es zu tanzen, zu malen und zu basteln. Die Sechsjährige geht auch gerne schwimmen oder tollt daheim in Gleisdorf mit ihrem Zwillingsbruder Erik (Name von der Redaktion geändert) gerne im Garten. Aber manchmal nicht ganz so intensiv, denn Miriam hat Kinderrheuma. Seit ihrem dritten Lebensjahr leidet sie unter chronischen Gelenksentzündungen. Oft sind diese so stark, dass sie weder gehen noch einen Löffel halten kann, auch das Malen fällt ihr dann schwer.