Ordentlich getanzt wurde wieder in der Diskothek Granitzer in St. Kathrein am Offenegg. Grund zu feiern gab es reichlich: Schließlich hat die Kult-Disco, die heute zur Bollwerk-Gruppe gehört, bereits 53 Jahre am Buckel. 1969 gründete Siegfried Fritz die bekannte Diskothek, damals war es noch ein Gasthaus. Heute führen sie die beiden Söhne Martin und Stefan Fritz. Einmal im Jahr wird zur Mega-Jubiläums-Party geladen. So auch vergangenen Samstag.