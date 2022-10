Ein Kochbuch in Mundart und ohne genaue Mengenangaben, dafür mit sehr viel Kulturerbe - das präsentiert die Gemeinde Puch bei Weiz. "Anbauen - kochen - essen im Paradies" ist ein Stück wertvoller Gemeinde-Geschichte, das im Rahmen des Projekts "Wias amol woar in Puach" entstand und Teil einer Trilogie ist. Band eins "Mia dazöln, wias gwesen is", erschien 2019.