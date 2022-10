"Die Friedhöfe der Welt sind voll von Menschen, die glauben, dass sie unentbehrlich sind", zitiert Erwin Stubenschrott den französischen Staatsmann Georges Clemenceau. Nach drei Jahren als KEM-Manager der Energie-Erlebnisregion Hügelland nimmt der 67-jährige Margarethner den Hut und überlässt das Feld seinem Nachfolger. Es wäre an der Zeit Raum und Möglichkeit für neues zu geben und "den Jungen" den Vortritt zu lassen, so Stubenschrott. Der Nachfolger steht zwar schon fest (vor kurzem wurde jener einstimmig vom Vorstand der Energie-Erlebnisregion gewählt) - über den Namen hüllt sich Stubenschrott allerdings noch in Schweigen. "Wir werden ihn am 24. November präsentieren."