Talkabbau am Rabenwald

Harte Schale, weißer Kern: Seit 200 Jahren wird nach dem weißen Schatz gegraben

Seit Jahrhunderten wird am Krughofkogel am Rabenwald Talk abgebaut; seit 200 Jahren industriell. Anlässlich des Jubiläums haben wir einen Blick auf den Tagbau in der größten Talklagerstätte Mitteleuropas geworfen.