Die Schülerinnen und Schüler des Borg Birkfeld eröffnen am kommenden Samstag die Ballsaison mit ihrem Maturaball in der Peter-Rosegger-Halle in Birkfeld. 1600 Gäste werden zu dieser orientalisch angehauchten Nacht erwartet: "Tausend und (m)eine Nacht - Ein Kapitel geht zu Ende", so das Motto. Vergangenes Jahr fand der Ball eine Woche später statt, "die haben wegen Corona schon etwas Stress bekommen, deswegen haben wir entschieden, den Ball so früh anzusetzen", sagt Julian Wildt vom Komitee.