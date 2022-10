"Ich bin so kribbel-krabbel-fröhlich, ich bin so zippel-zappel-aufgeregt ...", sangen die Kindergartenkinder in Mortantsch – die Freude war groß. Acht Monaten dauerten die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten (im Jänner dieses Jahres erfolgte der Spatenstich), jetzt wurde endlich Eröffnung gefeiert. Und das im Beisein einer großen Gästeschar. Mit dabei war auch Landeshauptmann Christopher Drexler. "Das ist meine dritte Kindergarteneröffnung seit ich Landeshauptmann bin, die anderen zwei Gemeinden waren zwar wesentlich größer, aber so viele Besucher waren dort nicht", scherzte der Landeshauptmann.