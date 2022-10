Betrug lautet die Anklage. Der Angeklagte und die Pensionistin kennen einander schon jahrelang. Sie ist Kundin in dem Studio, in dem er als Energetiker und Fitnesstrainer arbeitet. Die beiden verbindet jedoch mehr als nur eine Geschäftsbeziehung: Er übernahm Einkäufe für sie oder reparierte die Heizung und die Tür bei ihr zu Hause. Als es dann aufgrund von Corona finanziell abwärts ging mit dem Studio, bot sie ihre Hilfe an.