Bis jetzt haben die Feistritzwerke, wie der Name schon sagt, ausschließlich Wasserkraftwerke an der Feistritz betrieben. "Mit der Gliederwehr in Gleisdorf haben wir jetzt auch eines in unserer "Heimatstadt" Gleisdorf direkt an der Raab", freut sich Freistritzwerke-Geschäftsführer Erich Rybar. Acht Monate haben die Revitalisierungsarbeiten zum neuen Kraftwerk bei der Gleisdorfer Gliederwehr gedauert. Das 70 Jahre alte Kraftwerk wurde ja durch ein neues ersetzt. Das ist jetzt fertig.