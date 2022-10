Ein gemeinsames Frühstück mit seiner Familie gönnte sich Andreas Nagl - Drahtesel-Reiter und seines Zeichens Bürgermeister der Gemeinde Ilztal - nach seiner Charity-Tour quer durch Österreich. "Danach habe ich um 9 Uhr bereits die Sonderprüfungsfahrten im Rahmen der Weizer Oldtimer-Rallye in Prebensdorf eröffnet", lacht Nagl. 31 Tage war er mit seinem E-Bike durch ganz Österreich und auch in den Nachbarländern unterwegs, um im Rahmen des Projekts "Get moving - Bewegung gegen Krebs" Spenden für die Steirische Krebshilfe zu sammeln. Das Ziel: Pro Tag 100 Euro zu sammeln - macht in Summe 3100 Euro.