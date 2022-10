Schon seit mehr als eineinhalb Jahren setzt die Weizer Firma Lieb Bau beim Finden von Lehrlingen auf die Onlinewelt: Mit dem Format "Digitale Stunde" hat man sich seit Anfang 2021 - damals vor allem coronabedingt - an Schulen der Region gewendet. Anfangs wurde das TV-Studio in der Konzernzentrale aufgebaut, jetzt ist man direkt an den Produktionsstandort in Arndorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) gewechselt. Am Donnerstag war man wieder auf Sendung und die Reaktionen geben dem Betrieb Recht. "Mehr als 30 Schulen waren diesmal dabei, dadurch konnten wir 2000 Schülerinnen und Schüler aus der Region direkt erreichen. Während der Sendung sind 200 Nachrichten bei uns eingegangen", freut sich Doris Enzensberger-Gasser von der Geschäftsführung.