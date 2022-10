"Wohin kommen die kaputten Sachen", fragt Hubert Schaberreiter. Er ist gerade dabei einen roten Küchenschrank auszuräumen. Sorgfältig wickelt er die Tassen in Zeitungspapier ein und legt sie in eine Kiste. Bei einer fehlt der Henkel. "Die nehmen wir nicht mit", sagt er bestimmt und stellt sie zur Seite. Schaberreiter ist Teil des Trödlerladen-Teams des Vereins "Leib & Söl" in Weiz. Fast täglich rückt es zu Hausräumungen aus. Meist in der Region. Manchmal aber auch weiter weg. Heute sind sie in Stallhofen (Bezirk Voitsberg).