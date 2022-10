"Wir wollen Begegnungszone sein und Platz für kulturellen Austausch bieten", sagt Petra Schaller, Geschäftsführerin von der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf. Aus diesem Grund blieb in der Buchhandlung in den vergangenen Wochen fast kein Stein auf dem anderen. Die Verkaufs- und Büroräume wurden umgestaltet. Zwei Drittel der 30.000 Medien haben einen neuen Platz bekommen.