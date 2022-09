Drei Jahre haben Nico (28) und Laurin Greiter (23) aus Mitterdorf an der Raab an ihrem neuen Song gearbeitet. Am kommenden Samstag stellen die beiden Brüder, die das Duo "Brofaction" bilden, "Lena's Fantasy" nun vor - in der Bierwerkstatt Graf in Nestelberg bei Ilz. "Es war ein Song, der ewig herumgelegen ist. Ich hab das Gitarrenintro vor drei Jahren aufgenommen", erzählt Nico Greiter. Dann folgte der Refrain, der in Wien bei einer Session mit einem befreundeten Musiker entstand, und schließlich die Strophen. Produziert wurde das Lied in Los Angeles von Grammy-Gewinner Ghian Wright. "Aktiv geschrieben haben wir an dem Song vielleicht zwei Tage", verrät Nico Greiter. In "Lena's Fantasy" geht um die zufällige Begegnung mit der geheimnisvollen Lena. "Es ist nie klar, was sie will", so Greiter.