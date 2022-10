Der kleine Jakob (Name redaktionell geändert) hält die rote Schaufel fest in der Hand, während Sandra Putz am Küchentisch in ihrem Haus in Waisenegg, Gemeinde Birkfeld, sitzt und erzählt: "Jakob ist bei mir, seit er fünf Tage alt ist." Seine leibliche Mutter ist psychisch krank, sie sieht er einmal pro Monat für etwa eine Stunde. Putz kümmert sich rund um die Uhr um den mittlerweile 16 Monate alten Bub. Sie ist seine Krisenpflegemutter.