Ob zwischen dem Forum Kloster und dem Haus der Musik in Gleisdorf heuer die Schlittschuhe ausgepackt werden können, stand bis vor kurzem in der Schwebe. Der Grund: die steigenden Energiepreise. Der Stadtrat hat sich nun mehrheitlich (mit einer Gegenstimme der Grünen) für die Inbetriebnahme des 2019 eröffneten Kunsteislaufplatzes ausgesprochen. "Natürlich haben wir das Thema in alle Richtungen beleuchtet, diskutiert und Alternativen gedacht. Für uns stand aber klar im Vordergrund, unseren Kindern und Jugendlichen in der Winterzeit ein attraktives Sport- und Freizeitangebot stellen zu können", sagt Stark.