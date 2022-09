Ein Schadstoffeinsatz beschäftigte am Dienstag die Stadtfeuerwehr Weiz bis in die Nachmittagsstunden. Bei Bauarbeiten in einer Weizer Firma wurde am Vormittag ein Heizöltank beschädigt worden. Dadurch waren rund 20 Liter Öl in das Kanalsystem und schließlich in den Weizbach gelangt. Um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern, errichtete die Feuerwehr drei Ölsperren im Weizbach. Diese werden mehrmals täglich von der Feuerwehr kontrolliert. "Durch das vor den Ölsperren aufgetragene Ölbindemittel wird das Öl gebunden und von uns abgeschöpft", erklärt Kommandant Christian Lechner. Der Kommandant der Feuerwehr Weiz rechnet damit, dass die Ölsperren bereits in drei Tagen abgebaut werden können.