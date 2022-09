Ronald Bleykolm: "Wollen ein Anker der Beständigkeit sein"

Ein ganzes Jahrhundert ist es her, dass Hans Bleykolm Senior erstmals die Türen seines Delikatessengeschäftes in der Steinbruchgasse in Weiz öffnete. Auch 100 Jahre später ist das noch so, zum Jubiläum wagen wir einen Blick zurück.