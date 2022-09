"Es ist gerade eine hochemotionale Zeit für mich. Ich habe einfach sehr gerne gearbeitet", resümiert Allgemeinmedizinerin Jutta Zach. 35 Jahre lang war sie Hausärztin in ihrer Heimatstadt Gleisdorf. Nun ging sie in Pension. 29 Jahre war Zach alt als sie die Kassenstelle in Gleisdorf übernahm. "Gerade in den Anfangsjahren, bevor es in Gleisdorf einen Notarzt gab, war ich definitiv eine Allrounderin", blickt Zach zurück. Von Notfallversorgungen bei Unfällen auf der Autobahn bis zu Herzinfarkten - ihr Einsatzfeld war breit gestreut und intensiv.