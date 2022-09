Am 19.9. werden Sie 70, wie werden Sie feiern?

Chris Scheuer: Ich feiere bereits vor. (lacht) Am 18. September bei meinem Sohn im Strandgut in Großsteinbach, da mache ich Musik mit meiner Schwiegertochter Emily. Ich feiere mit meiner Familie, Freunden, mit Musik und Backhendl. Ganz einfach, ohne Pi-Pa-Po.