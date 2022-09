Die große Liebe. Für Außenstehende mag sie irgendwo zwischen Groteske und Gefühlskitsch liegen. Nicht aber für Ann-Christin und Olli. Dass er der Richtige war, wusste sie sofort – an jenem Abend, als er damals an der Bar zum ersten Mal vor ihr stand. Es war das Sportlerfest in St. Jakob im Walde, im Oktober 2011.