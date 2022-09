"Ich bin der rote Faden", sagt Kathi Rath und setzt sich ihre rote Kappe auf. Die Klientin der Sozialbetriebsgesellschaft Birkfelder Raum (kurz SOBEGES) steht bereits zum vierten Mal in der Roseggerhalle auf der Bühne. Heuer übernimmt sie die Moderation. "Das gefällt mir am besten. Das auf der Bühne stehen und meinen Text zu sprechen", erzählt sie. Dort oben steht sie aber nicht alleine. Mit ihr sind noch 29 weitere Schauspielerinnen und Schauspieler zugange. Es wird fleißig geprobt. Nur noch wenige Tage sind es bis zur großen Premiere. Zum vierten Mal lädt die SOBEGES in der Roseggerhalle in Birkfeld zum Theater. Heuer unter dem Motto "Sprichwörtlich".