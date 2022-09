"Unsere Stadt leidet unter der Hitze. Öffentliche Grünstreifen und Rasenflächen unter Stadtbäumen verdorren", sagt Erika Schellnegger. Die Gleisdorferin ist Mitglied der "Omas for Future". Weil bewachsene Flächen einen Kühleffekt haben, Heimat und Futter für Insekten bieten und auch hübsch anzusehen sind, starten die Omas nun eine Aktion. Gemeinsam mit Interessierten will man die Baumscheiben, also Grünflächen rund um die Bäume, die durch Pflastersteine oder andere Einfassungen begrenzt sind, grüner gestalten.