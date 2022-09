"Ja, da kommt schon einiges zusammen", sagt Edita Petrusic aus Gleisdorf. Am Tisch vor ihr stapeln sich Hefte, Mappen, Buntstifte, Pinsel und Co. Ab heuer sind alle vier Kinder schulpflichtig. Marko (13) und Luzija (11) besuchen die Mittelschule, Filip (9) kommt in die 4. Klasse Volksschule. Die jüngste im Bunde ist die 6-jährige Andella. Sie startet am Montag mit der ersten Klasse Volksschule. "Da muss man auf jeden Euro schauen", sagt Petrusic.