"Ferse, Ferse, Spitze, Spitze", lauten die Anweisungen, denen die Kinder konzentriert folgen. Sie stehen im spätsommerlichen Sonnenschein am Reitplatz vor dem Hofgut Marchler in Mortantsch und unternehmen gerade ihren ersten Versuch im "Line Dance". Obwohl - die Formation, in der sich die Kinder zusammengefunden haben, erinnert mehr an eine Kurve als an eine Linie. Doch das spielt keine Rolle. Hier geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben und etwas zu erleben.

Stärken bewusst machen

Die Kinder zwischen sieben und neun Jahren sind der Einladung von Stefanie Marchler und ihrem Team gefolgt, auf dem Erlebnisbauernhof an drei halben Tagen die Ferien gemütlich ausklingen zu lassen und sich auf die kommenden Monate in der Schule vorzubereiten. Dabei sollen aber andere Kompetenzen erworben und ausgebaut werden, als man vielleicht im ersten Moment denken mag.

Nicht Rechnen, Schreiben und Lesen wird hier geübt - Marchler und ihr Team wollen den Kindern andere Fähigkeiten und Fertigkeiten mit auf den Weg geben: "Wir werden den imaginären Rucksack, den die Kinder mit ins neue Schuljahr nehmen, vollpacken mit schönen Erlebnissen und ihnen Werkzeuge in die Hand geben, auf die sie jederzeit zurückgreifen können", sagt Denise Gerstmann. Die angehende Pädagogin aus Peesen hat mit den Volksschülern erarbeitet, auf welche seiner Stärken jedes Kind stolz sein kann und warum es wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben.

Teresa Polzhofer, Resi Huber, Denise Gerstmann und Stefanie Marchler haben zum Ferienausklang ein stimmiges Programm für die Kinder gestaltet © Katharina Lagler

Erlebnisse für die Schatzbox

Das Rezept für eine gelungene Schulvorbereitung: Eine austarierte Mischung aus An- und Entspannung. So wird etwa gemeinsam gesungen, Eis gegessen, spannenden Geschichten und entspannenden Fantasiereisen gelauscht. "Wir waren mit den Ziegen und Hanni, dem Hund, im Wald. Dort haben wir auch ein Suchspiel gemacht", erzählt die neunjährige Leni, während sie liebevoll das flauschige Kaninchen auf ihrem Schoß streichelt.

Tiere spielen bei den Angeboten, die es am Hofgut Marchler für alle Altersklassen vom Kleinkind bis zu den Senioren gibt, eine große Rolle. So auch bei der Einstimmung auf die Schule. "Die Kinder versorgen unsere Hühner und andere Kleintiere jeden Morgen selbstständig", verrät Stefanie Marchler - Stichwort "Eigenverantwortung".

´Tiere streicheln´ - eines der Highlights am Erlebnisbauernhof Marchler für Annika, Eva und Leni © Katharina Lagler

Doch nicht nur im Wald und im Stall dürfen die Kinder aktiv werden, auch mit Stickern, Stift und Schere toben sie sich aus. So hat jedes Kind eine Schatzbox erhalten, die außen kreativ gestaltet und innen mit tollen Erinnerungen an die Tage am Bauernhof gefüllt werden.

Einmal schnuppern, bitte!

Als besonderes Highlight darf sich jedes Kind unter Anleitung der Weizer Aromapraktikerin Teresa Polzhofer einen individuellen Lernduft mischen. Dieser soll, abgefüllt als "Roll-On-Stift", nicht nur für eine angenehme Raumatmosphäre sorgen, sondern die Burschen und Mädchen auch beim Konzentrieren und Lernen unterstützen. "Die Kinder können das Öl beim Lernen auf ihr Handgelenk auftragen und es später in die Schule mitnehmen, um daran zu schnuppern. Das hilft ihnen dabei, das Gelernte abzurufen", erklärt Polzhofer die Wirkung.

"Ich freue mich schon, dieses Öl auszuprobieren", sagt die zukünftige Viertklässlerin Leni. Eva, acht Jahre, nickt bestätigend und fügt hinzu: "Und aufs Turnen freu´ ich mich auch schon und darauf, meine Freunde und meine Lehrerin wiederzusehen." Und sogar dem Mathelernen wird wieder entgegengefiebert - also beste Voraussetzungen für die Rückkehr ins Klassenzimmer also.