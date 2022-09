"Viereinhalb Monate ist er alt", sagt Barbara Lehofer und zeigt auf den Jungstier neben ihr. Einen Namen hat er noch nicht. Nennen wir ihn Bruno. Er ist einer der drei Rinder, die Lehofer (sie bewirtschaftet in St. Kathrein am Hauenstein einen kleinen Milchbetrieb) heute nach Fischbach mitgebracht hat. Denn heute ist Viehmarkt. Neben Gasen und Edelschrott einer der letzten. Es herrscht reges Gedränge am Platz hinter der SOMA-Halle - nicht nur unter den Rindern, sondern auch unter den Zuschauern.