"Die Feistritztalbahn ist unser aller Kulturgut", "Mit dem Zug bergauf nach Birkfeld, per Rad bergab nach Weiz", "Für den Erhalt der Feistritztalbahn" - nur ein paar wenige Parolen, die auf den Schildern geschrieben stehen, die in die Luft gehalten werden. Unter dem Grub-Viadukt herrscht reger Andrang. "Ich freue mich, dass so viele den Weg heute hierher gefunden haben", zeigte sich Patrik Ehnsperg über die Resonanz zufrieden. Der Sprecher der überparteilichen Interessensgemeinschaft "Feistritztalbahn" hatte zur Demonstration für den Erhalt der 110 Jahre alten Schmalspurbahn aufgerufen. Dieser ist derzeit nämlich ungewiss. Der Grund: der mögliche Umbau der Strecke in einen Radweg.