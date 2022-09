Warum am Weizer Bahnhof den ganzen Sonntag das Licht brennt

In Weiz prangern Anrainer des Bahnhofs einen Fall von Energieverschwendung an. Auf dem gesamten Bahnhofsgelände brennt an Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag das Licht, bis vor kurzem sogar noch von Freitag bis Sonntag.