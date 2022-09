Ägydi, Viehmarkt und Waldbauerntag ziehen die Massen nach Fischbach

Frühschoppen, Rock-'n'-Roll-Show, Hubschrauber-Rundflüge und Rinderversteigerung: So bunt treibt man es heuer beim Ägydimarkt in Fischbach. Los geht es bereits am Freitag.